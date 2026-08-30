Meerut News: युवक की मौत पर हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। हस्तिनापुर-रामराज मार्ग पर शनिवार को 26 वर्षीय सत्येंद्र कुमार गंभीर घायल अवस्था में मिले थे। अस्पताल में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिजनों ने पहले इसे अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा माना, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही हैै।हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के फाजलपुर गांव निवासी सत्येंद्र कुमार शनिवार को तारापुर गांव के समीप छोटी चामरौद तिराहे के बस स्टैंड के पास घायल अवस्था में पड़े मिले थे। राहगीरों की सूचना पर परिजन उन्हें चिकित्सक के पास ले गए थे। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सत्येंद्र के शरीर पर चोटों के निशान देखकर परिजनों ने पुलिस से हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद सत्येंद्र का शव गांव पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।पुलिस जांच और अज्ञात वाहन की तलाशपुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। प्रथम दृष्टया यह मामला अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने हत्या की आशंका से इन्कार किया है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि युवक की मौत संदिग्ध वाहन की टक्कर से हुई है जिसका पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।