फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Former village head Taiyab Pradhan passes away; mourning in the area

Meerut News: पूर्व ग्राम प्रधान तैय्यब प्रधान का निधन, क्षेत्र में शोक

Wed, 21 Oct 2026 08:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:24 PM IST
विज्ञापन
Former village head Taiyab Pradhan passes away; mourning in the area
सरूरपुर। हर्रा के पूर्व प्रधान तैय्यब चौहान फोटो। परिजन
सरूरपुर। हर्रा के पूर्व ग्राम प्रधान तैय्यब प्रधान का बुधवार को उपचार के दौरान निधन हो गया। उन्हें छह दिन पहले ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से कस्बे में शोक छा गया। तैय्यब प्रधान वर्ष 2005 से 2010 तक हर्रा-खेड़ी के ग्राम प्रधान रहे थे। निधन की सूचना पर परिचितों, ग्रामीणों और समर्थकों ने दुख जताया। बुधवार को जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed