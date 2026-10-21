Meerut News: पूर्व ग्राम प्रधान तैय्यब प्रधान का निधन, क्षेत्र में शोक
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:24 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:24 PM IST
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सरूरपुर। हर्रा के पूर्व ग्राम प्रधान तैय्यब प्रधान का बुधवार को उपचार के दौरान निधन हो गया। उन्हें छह दिन पहले ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से कस्बे में शोक छा गया। तैय्यब प्रधान वर्ष 2005 से 2010 तक हर्रा-खेड़ी के ग्राम प्रधान रहे थे। निधन की सूचना पर परिचितों, ग्रामीणों और समर्थकों ने दुख जताया। बुधवार को जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और श्रद्धांजलि दी।
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