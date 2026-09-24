Meerut News: श्रीराम चरित्र प्रदर्शन उत्सव का ध्वजारोहण आज
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:31 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:31 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। श्रीराम चरित्र प्रदर्शन उत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ होगा। इस वर्ष भी आयोजित होने वाले उत्सव के प्रथम दिवस पर नगर में धार्मिक आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार सुबह 8:00 बजे श्रीराम तलैया मंदिर में विधिविधान से पूजन के बाद ध्वज के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी।
आयोजन सचिव वीरेंद्र सैनी एडवोकेट ने बताया कि शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। श्रीराम तलैया मंदिर से शुरू होकर यात्रा देवीगंज, चौक बाजार, भाटवाड़ा, बुध बाजार, देवी मंदिर, बिनौली रोड, मेनका, केके पब्लिक स्कूल और दीपक सिनेमा के पीछे से होते हुए श्रीराम लीला मैदान पहुंचेगी। यहां विधिविधान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध और धर्मप्रेमी शामिल होंगे। उत्सव को लेकर आयोजकों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन समिति में संयोजक शरद त्यागी, प्रधान मलखान सैनी, मंत्री प्रदीप मित्तल और कोषाध्यक्ष मूलचंद सैनी शामिल हैं।
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सरधना। श्रीराम चरित्र प्रदर्शन उत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ होगा। इस वर्ष भी आयोजित होने वाले उत्सव के प्रथम दिवस पर नगर में धार्मिक आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार सुबह 8:00 बजे श्रीराम तलैया मंदिर में विधिविधान से पूजन के बाद ध्वज के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी।
आयोजन सचिव वीरेंद्र सैनी एडवोकेट ने बताया कि शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। श्रीराम तलैया मंदिर से शुरू होकर यात्रा देवीगंज, चौक बाजार, भाटवाड़ा, बुध बाजार, देवी मंदिर, बिनौली रोड, मेनका, केके पब्लिक स्कूल और दीपक सिनेमा के पीछे से होते हुए श्रीराम लीला मैदान पहुंचेगी। यहां विधिविधान के साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर के प्रबुद्ध और धर्मप्रेमी शामिल होंगे। उत्सव को लेकर आयोजकों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन समिति में संयोजक शरद त्यागी, प्रधान मलखान सैनी, मंत्री प्रदीप मित्तल और कोषाध्यक्ष मूलचंद सैनी शामिल हैं।
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