Meerut News: मटौरा के पांच होनहारों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में लहराया परचम

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गांव में मिठाई बांटी गईसंवाद न्यूज एजेंसीमवाना। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही गांव मटौरा में खुशी की लहर है। गांव के पांच होनहार छात्र-छात्राओं ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बल पर सफलता प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।सफल अभ्यर्थियों में हिमांशु यादव पुत्र विजेंद्र सिंह यादव, बादल यादव पुत्र लीलू यादव, जितेंद्र यादव पुत्र राजपाल सिंह यादव, हर्ष यादव पुत्र आनंद यादव और कुमारी गुंजन यादव पुत्री हरेंद्र यादव शामिल हैं। गांव की बेटी गुंजन यादव की सफलता से क्षेत्र की अन्य छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई प्रेरणा मिली है।सफलता की खबर मिलते ही चयनित अभ्यर्थियों के घरों पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाईं। इस अवसर पर समाजवादी शिक्षक सभा मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष मास्टर कृष्णपाल सिंह यादव, सुदामा यादव, रतनलाल यादव, बिट्टू प्रधान, राजकुमार शर्मा, सतपाल भुईयार, मुकेश यादव और राजू आदि ने नवचयनित युवाओं को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।पहले 16 युवाओं ने मारी थी बाजी, बने प्रेरणा स्रोतमटौरा गांव के युवा पढाई लिखाई में हमेशा आगे रहे हैं। यहां के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति युवाओं का हमेशा से विशेष रुझान रहा है। इससे पूर्व की पुलिस भर्ती में भी गांव के 16 युवाओं ने बाजी मारी थी। क्षेत्र में गांव के युवाओं की खूब प्रशंसा हुई थी। लोगों ने इन युवाओं को प्रेरणास्रोत बताया था। इस बार पांच अभ्यर्थियों के चयन से पूरे ग्रामीण अंचल में गर्व का माहौल है।