Meerut News: नंगलामल शुगर मिल में पेराई के लिए बॉयलर में अग्नि प्रवाहित

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हालांकि, फिलहाल मौसम की स्थिति को देखते हुए मिल चलाने की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। यदि आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो दशहरे के आसपास मिल की गन्ना चेन चला दी जाएगी और पेराई सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वहीं गन्ना समितियों द्वारा किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को गन्ना सर्वे और गन्ना सट्टा प्रदर्शन कराकर समाधान किया जा रहा है। क्षेत्र में गन्ना तौल के लिए कांटे लगाने का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है।नंगलामल शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मिल से इस समय लगभग 30 हजार से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इन किसानों की सुविधा और गन्ने की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिल प्रबंधन की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पेराई सत्र शुरू होने से पहले मिल की व्यवस्थाओं को सही करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।