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सकौती गांव निवासी किसान जयवीर के खेत को रुहासा निवासी उसमान ने ठेके पर ले रखा था। उसमान ने खेत में गन्ने की फसल उगाई थी। मंगलवार को आसपास के किसानों ने खेत से आग की लपटें उठती देखीं। उन्होंने तत्काल उसमान को सूचना दी। जब तक किसान मौके पर पहुंचा, आग तेजी से फैल चुकी थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण सफल नहीं हो सके।सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। किसान उसमान के अनुसार, फसल तैयार थी और वह छिलाई कर मिल में गन्ना डालने की तैयारी कर रहा था। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। किसान ने जांच और उचित मुआवजे की अपील की है। आसपास के किसानों ने भी उसमान के साथ मिलकर मुआवजे की मांग उठाई है।