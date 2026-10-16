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Meerut News: युवती से छेड़छाड़ का आरोप, चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Fri, 16 Oct 2026 07:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:59 PM IST
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FIR registered against four youths on charges of molesting a young woman
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने दौराला थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 13 अक्तूबर की सुबह वह एक परिचित के यहां गई थी। आरोप है कि तभी आरोपी अंकुर, अभिषेक, मोनू और विजय वहां पहुंचे। इनमें से तीन युवक घर के बाहर खड़े रहे, जबकि अंकुर घर के अंदर आ गया। आरोप है कि अंकुर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और हाथ पकड़कर घर के अंदर खींचने लगा। पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख चारों युवक वहां से भाग गए। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर चारों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। युवकों की तलाश की जा रही है।
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