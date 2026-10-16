Meerut News: कृषि भूमि का सौदा कर 66 लाख हड़पे, 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। सतवाई गांव निवासी प्रमोद कुमार ने कृषि भूमि का सौदा करने के नाम पर 66 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी के आदेश पर रोहटा थाना पुलिस ने पिता-पुत्र समेत छह नामजद और पांच अज्ञात समेत 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सतवाई निवासी प्रमोद कुमार पुत्र सतपाल ने प्राथमिकी में बताया कि शाहपुर जैनपुर निवासी उपेंद्र सिंह से कृषि भूमि का सौदा तय हुआ था। आरोप है कि भूमि में से कुछ जमीन दिलाने के नाम पर सौदा किया गया था। इसके लिए अलग-अलग तारीखों में आरटीजीएस और नकद के माध्यम से 66 लाख रुपये दिए गए।प्रमोद कुमार का आरोप है कि रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने न तो जमीन उसके नाम कराई और न ही रुपये वापस किए। कई बार रकम वापस मांगने पर उसे टालमटोल कर परेशान किया गया। आरोप है कि रुपये मांगने पर उसे धमकी भी दी जाने लगी। इसके बाद पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उपेंद्र सिंह और उसके बेटे अभिजीत निवासी शाहपुर जैनपुर, राहुल, सुशील उर्फ टीटू निवासी घाट थाना परतापुर, मोहित गुप्ता निवासी गुप्ता कॉलोनी थाना टीपीनगर और जयराज शर्मा के अलावा पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।