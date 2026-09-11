Meerut News: हिंदी सप्ताह में छात्राओं ने चार्ट से दिखाई रचनात्मक प्रतिभा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:51 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 05:51 PM IST
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सरधना। कस्बे के संत जोसफ्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को हिंदी सप्ताह के चौथे दिन चार्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रार्थनागीत से हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर सिस्टर क्रिस्टीना ने महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना मैं नीर भरी दुख की बदली प्रस्तुत कर कार्यक्रम को साहित्यिक रंग दिया।
प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर आकर्षक और रचनात्मक चार्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अजरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुशरा और आंचल संयुक्त रूप से द्वितीय तथा खुशी सैनी और सलोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इकरा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। निर्णायक मंडल में शिवानी और पूजा शर्मा रहीं। कार्यक्रम में सोनिया रानी, डॉ. महेश पालीवाल सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर आकर्षक और रचनात्मक चार्ट तैयार कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अजरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुशरा और आंचल संयुक्त रूप से द्वितीय तथा खुशी सैनी और सलोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इकरा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। निर्णायक मंडल में शिवानी और पूजा शर्मा रहीं। कार्यक्रम में सोनिया रानी, डॉ. महेश पालीवाल सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
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