Meerut News: छात्राओं ने देखे डॉक्टर, वैज्ञानिक बनने के सपने

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दौराला। भराला स्थित कंपोजिट विद्यालय में सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत छात्राओं को प्रेरित किया गया। गैलेक्सीड के सौजन्य से मेरे सपने विषय पर विशेष गतिविधियां आयोजित हुईं। छात्राओं ने चित्रकला, लेखन, भाषण और खुली चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। कुछ छात्राओं ने डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने की इच्छा जताई। वहीं, कुछ ने शिक्षिका बनकर शिक्षा की रोशनी फैलाने का सपना देखा। अन्य छात्राओं ने वैज्ञानिक और पुलिस अधिकारी बनकर देश सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने मेहनत और लगन से सपनों को साकार करने की बात कही। प्रधानाध्यापिका शशि कौशिक ने गैलेक्सीड की मुहिम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करते हैं।