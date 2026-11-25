सरधना। सेंट जोसफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बुधवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत निबंध प्रतियोगिता हुई। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं ने इसमें उत्साह से भाग लिया।छात्राओं ने निबंधों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता का संदेश दिया। उन्होंने यातायात नियमों को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर दिया। छात्राओं ने बताया कि नियमों का पालन कर दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इससे अनमोल जिंदगियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग को आवश्यक बताया। यातायात संकेतों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय सावधानी बरतने पर विचार रखे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नीतू, शबाहत और डॉ. कविता कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

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