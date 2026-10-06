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Meerut News: बाबा टिकैत की जयंती पर किसानों ने संघर्ष जारी रखने का लिया संकल्प

Tue, 06 Oct 2026 07:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:22 PM IST
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Farmers pledged to continue the struggle on Baba Tikait's birth anniversary.
सरधना। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति की मंगलवार को नवाबगढ़ी में किसान नेता बाबा महेंद्र सिं
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति की सरधना तहसील इकाई की ओर से मंगलवार को नवाबगढ़ी स्थित तहसील अध्यक्ष चौधरी मनोज पाल के आवास पर किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती मनाई गई। संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और किसानों के अधिकारों एवं सम्मान के लिए किए गए उनके संघर्ष को याद किया।
वक्ताओं ने कहा कि बाबा टिकैत के विचार और सिद्धांत आज भी किसानों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में कंकरखेड़ा स्थित हॉस्पिटल से जुड़े एक मामले पर भी चर्चा हुई। संगठन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कथित चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक नवजात की मृत्यु हुई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संगठन की ओर से डॉ. सुषमा और डॉ. अजय मलिक की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई।
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संगठन ने निर्णय लिया कि सात अक्तूबर को प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान नफीस, सरफराज, आसिफ, सहरोज, रिजवान, आदिल, राजा ठाकुर, मुजाहिद, इमरान, अनस और संजय जोगी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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