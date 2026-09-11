Meerut News: बाइक की टक्कर में घायल किसान की उपचार के दौरान मौत

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खरखौदा। मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव नालपुर स्थित जियो पेट्रोल पंप के निकट दो बाइकों की टक्कर में गंभीर रूप से घायल खरखौदा निवासी किसान सुबोध सैनी (55) की शुक्रवार शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।खरखौदा के मोहल्ला बिचपटिया निवासी सुबोध सैनी पुत्र जयकरण नौ सितंबर बुधवार की शाम अपने छोटे भाई राखी सैनी के साथ बाइक से बुलंदशहर की ओर से खरखौदा लौट रहे थे। बताया गया कि दोनों भाई बाइक से मेरठ-बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव नालपुर स्थित जियो पेट्रोल पंप के निकट पहुंचे थे। इसी दौरान जियो पेट्रोल पंप से एनसीआर मेडिकल कॉलेज की ओर जाने के लिए सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि सुबोध सैनी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के उपचार के बावजूद शुक्रवार शाम उनकी मौत हो गई। हादसे में सुबोध के छोटे भाई राखी सैनी को भी चोट आई थी, हालांकि उनकी चोट मामूली बताई गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया तहरीर मिलने के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।