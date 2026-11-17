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सरूरपुर। कस्बा हर्रा में डीजे बंद कराने को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में रामभूल चौहान का बेटा कर्ण गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।रामभूल ने सरूरपुर थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मंगलवार रात उनके पड़ोसी के घर शादी थी। तेज आवाज में डीजे बज रहा था, जबकि उनके परिवार में एक हृदय रोगी है। रात करीब एक बजे उन्होंने पुलिस को सूचना देकर डीजे बंद कराया। पुलिस के जाते ही दर्जनों आरोपी लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर उनके घर में घुस गए। आरोपियों ने गाली-गलौज की और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। जब उनका बेटा कर्ण बचाव में आया तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई आरोपियों को हिरासत में लिया। घायल कर्ण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पीड़ित रामभूल ने बताया कि उसके बेटे का हाल ही में यूपी पुलिस में चयन हुआ है। वह अगले चार दिन में ट्रेनिंग पर जाने वाला था। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई होगी।