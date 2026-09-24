Meerut News: कहासुनी के बाद घर में घुसकर परिवार पर हमला
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:38 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:38 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। थाना क्षेत्र के कस्बा खिवाई में कहासुनी के बाद आरोपियों ने अनीशा पत्नी इकलाक के घर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट में पीड़िता के बेटे नफीश, अनीश व पति इकलाक घायल हो गए। बचाव के लिए आई महिलाओं के साथ आरोपियों ने अभद्रता की। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
पीड़िता अनीशा ने तहरीर में बताया कि बुधवार की रात आरोपियों की उसके बेटे अनीश से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों में समझौता करा दिया। आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने बेटे के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने बेटे के साथ मारपीट कर दी। बचाव में आए उसके दूसरे बेटे व पति को भी आरोपियों ने जमकर पीटा।
आरोप है आरोपियों ने उसके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की। मारपीट में उसके बेटे व पति समेत तीन लोग घायल हो गए। थाने पहुंचे घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सरूरपुर। थाना क्षेत्र के कस्बा खिवाई में कहासुनी के बाद आरोपियों ने अनीशा पत्नी इकलाक के घर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट में पीड़िता के बेटे नफीश, अनीश व पति इकलाक घायल हो गए। बचाव के लिए आई महिलाओं के साथ आरोपियों ने अभद्रता की। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।
पीड़िता अनीशा ने तहरीर में बताया कि बुधवार की रात आरोपियों की उसके बेटे अनीश से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों में समझौता करा दिया। आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने बेटे के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने बेटे के साथ मारपीट कर दी। बचाव में आए उसके दूसरे बेटे व पति को भी आरोपियों ने जमकर पीटा।
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आरोप है आरोपियों ने उसके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की। मारपीट में उसके बेटे व पति समेत तीन लोग घायल हो गए। थाने पहुंचे घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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