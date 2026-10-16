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Meerut News: बच्चों को खेलों के लाभ बताए

Fri, 16 Oct 2026 08:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:56 PM IST
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Explain the benefits of sports to children.
मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया मिशन योजना के तहत स्कूलों के बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार को एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी ने प्राथमिक विद्यालय प्रह्लाद नगर में जाकर बच्चों को जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को खेलो इंडिया योजना व एक जिला एक खेला योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बच्चे किस तरह योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पदक मिलने पर नौकरी, धनराशि आदि का लाभ मिलता है। संवाद
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