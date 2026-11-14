Meerut News: खेतों में जाकर परखी ट्रेंच विधि और एआई आधारित गन्ना खेती

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। उपगन्ना आयुक्त यशपाल सिंह और जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने शनिवार को मवाना शुगर वर्क्स के मिल गेट और यार्ड का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गन्ना तौल कांटों की सटीकता परखी और मिल यार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जो संतोषजनक मिलीं।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ट्रॉली तौल कांटे की जांच कराई। कांटे पर ट्रॉली का प्रारंभिक वजन 42.90 क्विंटल दर्ज हुआ, जिस पर 10 क्विंटल के बाट रखने के बाद कुल वजन 52.90 क्विंटल आया। कांटा सही पाया गया।मिल गेट के बाद अधिकारियों ने परिक्षेत्र के गांव जयसिंहपुर, नगला गोसाई, मीवा और कूड़ी कमालपुर का भ्रमण किया। जयसिंहपुर में किसान चंद्रहास राणा के खेत पर ट्रेंच विधि से बोई गई उन्नत गन्ना प्रजातियों, पेड़ी प्रबंधन और कृषि यंत्रों के उपयोग को देखा। इसके बाद गांव मीवा में किसान योगेंद्र शर्मा व धर्मेंद्र और कूड़ी कमालपुर में आदेश के खेतों पर चल रही चीनी मिल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित पायलट परियोजना का जायजा लिया। अधिकारियों ने मिट्टी की नमी और मौसम के आंकड़ों के आधार पर किसानों को दी जा रही सिंचाई व पोषक तत्व प्रबंधन की सलाह की जानकारी भी ली।