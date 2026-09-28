Meerut News: 30 सितंबर तक भरे जाएंगे ओडीएल-ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका दिया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार जनवरी सत्र में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले ओडीएल एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तथा जुलाई 2025 सत्र के ओडीएल पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा दी गई है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर प्रक्रिया चार सितंबर से शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।ओडीएल पाठ्यक्रमों में एमबीए, एमसीए, बीबीए, एमकॉम, एमए समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमए राजनीति विज्ञान, एमए शिक्षा और एमए अंग्रेजी शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा स्थित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में बीबीए, एमबीए, एमसीए और एमबीएएचए के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से निर्धारित अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए समय से परीक्षा फॉर्म भरने की अपील की है।