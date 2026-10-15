Meerut News: सीसीएसयू में बिना पास और टोकन के नहीं मिलेगा प्रवेश

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स्टाफ के वाहनों के लिए बनेगा पास, बाहरी वाहनों को लेना होगा टोकनसुरक्षा गार्डों की गश्त बढ़ेगी, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानीसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सीसीएसयू परिसर में अब बिना वैध पास या निर्धारित टोकन के वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने वाहनों के लिए पास बनवाना होगा, जबकि बाहरी वाहनों को प्रवेश से पहले टोकन लेना अनिवार्य होगा। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुलपति संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए।बैठक में स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए किसी भी वाहन को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा गार्डों की गश्त बढ़ाई जाएगी। जिन स्थानों पर अभी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां कैमरे लगाए जाएंगे।बैठक में अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। वाहन चालकों को सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करना होगा। बिना वैध पास या टोकन के प्रवेश की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कुलसचिव अजय कृष्णा यादव, चीफ वार्डन प्रो. दिनेश कुमार, सुरक्षा अधिकारी, सभी छात्रावासों के वार्डन, इंजीनियर मनीष मिश्रा, डॉ. दुष्यंत चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।