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Meerut News: बालिकाओं को सुरक्षा के लिए किया प्रेरित

Wed, 21 Oct 2026 09:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:20 PM IST
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Encouraged girls to prioritize their safety
मेरठ। सेठ बीके माहेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज में बुधवार को सांविधानिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत संविधान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को भारतीय संविधान, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के प्रति जागरूक करना है।
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विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. नीलम ने छात्राओं को संविधान में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में भी बताया और छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और अपने अधिकारों को समझने के लिए प्रेरित किया।
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कार्यक्रम में शबाना एवं डॉ. संगीता सिंह ने छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मविश्वास के महत्व को समझाते हुए उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।
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