Meerut News: ऊर्जा के विकल्पों और तकनीकी मानकों पर जोर दिया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, नई तकनीकों और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देना होगा। साथ ही ऊर्जा प्रणालियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती बनाने के लिए निर्धारित मानकों को अपनाना भी जरूरी है।यह बात बुधवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में विश्व मानक दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में सामने आईं। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला और लखनऊ से आए संस्था के उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर विजय प्रताप सिंह के साथ संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), गाजियाबाद के वैज्ञानिक एवं उप निदेशक प्रशांत यादव ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए ऊर्जा की सुलभ और सतत उपलब्धता जरूरी है।ऊर्जा प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और विकास की जरूरतों को देखते हुए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ वैकल्पिक स्रोतों के विकास और अनुसंधान पर भी ध्यान देना होगा।सर छोटूराम इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. नीरज सिंघल ने ऊर्जा संसाधनों के योजनाबद्ध और अनुशासित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-7 के अनुरूप सभी को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए मानकों को अपनाना और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोजन में आरपी अग्रवाल, मनीष मिश्रा, लक्ष्मी शंकर सिंह, विकास त्यागी और मनोज कुमार सहित अन्य सदस्यों का सहयोग रहा।