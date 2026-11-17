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माछरा। गांव माछरा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने गायों का विधि-विधान से पूजन किया। उन्होंने गायों को गुड़ और चोकर खिलाकर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति में गाय के महत्व पर चर्चा हुई। प्राकृतिक खेती में गाय की उपयोगिता पर भी विचार-विमर्श किया गया।राकेश त्यागी ने बताया कि गोपाष्टमी हिंदू संस्कृति का पवित्र पर्व है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गाय का दूध पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।त्यागी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाय प्राकृतिक कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। गोबर और गोमूत्र का उपयोग कर रासायनिक खादों पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन्होंने सरकार से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनाने की मांग की, जिससे देसी गायों का संरक्षण हो और गोपालकों को आय के नए अवसर मिलें। इस दौरान जतनपाल तोमर, अवधेश त्यागी, शिवनंदन त्यागी, लोमस त्यागी, अखिल त्यागी, विपिन गिरी, शिवकुमार शर्मा और प्रमोद कुमार भी उपस्थित रहे।