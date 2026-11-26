विज्ञापन

सरधना। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को नगर पालिका के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पालिका अध्यक्ष सबीला बेगम सहित सभी ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उन्होंने संविधान के मूल्यों और आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शासन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सजीव प्रसारण से हुई। सभागार में प्रोजेक्टर पर यह प्रसारण दिखाया गया। पालिका अध्यक्ष सबीला बेगम ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का अधिकार देता है। उन्होंने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने को प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बताया। सबीला बेगम ने नगरवासियों से सरधना को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने में सहयोग की अपील की। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने सभी जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों का आभार जताया। इस अवसर पर कई सभासद और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।