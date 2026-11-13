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Meerut News: एलीट क्रिकेट एकेडमी ने 102 रन से जीता मैच

Fri, 13 Nov 2026 05:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 05:32 PM IST
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Elite Cricket Academy won the match by 102 runs.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित एलीट क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को एलीट क्रिकेट एकेडमी और जेएएस क्रिकेट एकेडमी की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें एलीट क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 102 रन से मैच जीता।

एलीट क्रिकेट एकेडमी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में आठ विकेट पर 215 रन बनाए। इसमें विश्व कुमार ने 87, निखिल कुमार ने 49, राघव ने 23 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में प्रिंस ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेएएस क्रिकेट एकेडमी की टीम 17.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी और 102 रन से मैच हार गई। टीम की ओर से रिंकु ने 32, रुद्राक्ष ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में अलसैफ और आयुष्मान ने 3-3 विकेट लिए। इस मौके पर कोच अखिल कुमार, कोच नितिन ने दोनों टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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