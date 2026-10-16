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Meerut News: बुजुर्ग पिता ने बेटे-बहू पर लगाया मारपीट का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 07:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:56 PM IST
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Elderly father accuses son and daughter-in-law of assault
मवाना। मोहल्ला कल्याण सिंह निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग सिराजुद्दीन ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अपने बड़े बेटे और बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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पीड़ित का आरोप है कि उनका बड़ा और बहू उसके साथ अक्सर गाली-गलौज व मारपीट करते हैं और भोजन तक नहीं देते हैं।
आरोपी करीब दो माह पहले जबरन घर में घुस आए और उसके और छोटे बीमार पुत्र सलीम के साथ मारपीट की। आरोपी घर में रखे कपड़े, गैस सिलिंडर, सोने की बाली, चांदी की पाजेब, पेंडेंट और 11,500 रुपये नकद ले गए। पीड़ित बुजुर्ग ने भूखा-प्यासा रखने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी से न्याय की गुहार की है। सीओ सुधीर सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर रही है।
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