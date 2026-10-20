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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Dussehra procession taken out in Daurala; vivid enactment of the battle between Rama and Ravana.

Meerut News: दौराला में दशहरा निकला जुलूस, राम-रावण युद्ध का सजीव मंचन

Tue, 20 Oct 2026 09:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:34 PM IST
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Dussehra procession taken out in Daurala; vivid enactment of the battle between Rama and Ravana.
दौराला - रावण दहन से पहले जुलूस का शुभारंभ करते वीरेंद्र ठेकेदार। स्रोत : आयोजक
दौराला। दशहरा पर्व पर सर श्रीराम इंटर कॉलेज और मटौर स्थित शिव मंदिर रेलवे स्टेशन के मैदान में रावण दहन से पहले जुलूस निकाला गया। सर श्रीराम इंटर कॉलेज में पूर्व चेयरमैन नवीन शर्मा ने जुलूस का शुभारंभ किया, जहां राम-रावण युद्ध का सजीव मंचन हुआ। कलाकारों ने युद्ध के प्रसंगों को जीवंत कर दर्शकों को रोमांचित किया। इसके बाद रावण दहन की तैयारियां की गईं। शिव मंदिर रेलवे स्टेशन के मैदान में वीरेंद्र ठेकेदार ने जुलूस का शुभारंभ किया। रावण दहन स्थल पर एक मेला भी लगा, जहां लोगों की भीड़ जुटी। बच्चों ने मेले में खिलौनों और अन्य सामान की खरीदारी की, जबकि लोगों ने परिवार के साथ पर्व का आनंद लिया। दोनों स्थानों पर धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। इस दौरान हरपाल चौहान, ओंकार सिंह, भूपेंद्र सिंह, रविंद्र, सचिन, अंकित आदि मौजूद रहे।
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