Meerut News: दूसरे वाहन को बचाने में डंपर खाई में पलटा, चालक घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। बरनावा रोड पर एपीएस कॉलेज के पास रविवार को सामने से आए दूसरे वाहन को बचाने के प्रयास में डस्ट से लदा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में डंपर चालक गुलबीर सिंह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी सरधना में भर्ती कराया। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने दो हाइड्रा की मदद से डंपर को खाई से बाहर निकलवाया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका।हरियाणा के पानीपत निवासी गुलबीर सिंह डस्ट से लदा डंपर लेकर बरनावा रोड से गुजर रहा था। बताया गया कि एपीएस कॉलेज के पास सामने से अचानक दूसरा वाहन आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने डंपर को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया।डंपर पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल चालक को सीएचसी सरधना पहुंचाया। वहीं, खाई में पलटे डंपर को निकालने के लिए दो हाइड्रा मौके पर बुलाए गए। काफी मशक्कत के बाद डंपर को बाहर निकाला गया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो सका।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि सामने से आए दूसरे वाहन को बचाने के प्रयास में डंपर अनियंत्रित होकर पलटा है। मामले में अभी किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।