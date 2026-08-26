फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Drinking water supply disrupted in several areas due to the bursting of a dilapidated pipeline.

Meerut News: जर्जर पाइपलाइन फटने से कई इलाकों की पेयजल आपूर्ति बाधित

Wed, 26 Aug 2026 06:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
Drinking water supply disrupted in several areas due to the bursting of a dilapidated pipeline.
सरधना। मंगलवार रात कालंद रोड पर कृपाओं की माता अस्पताल के पास टंकी की पुरानी सीमेंटेड पाइपलाइन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। मंगलवार रात कालंद रोड पर कृपाओं की माता अस्पताल के पास टंकी की पुरानी सीमेंटेड पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सरधना के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। बुधवार सुबह पानी नहीं आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूचना मिलने पर पालिका के जलकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कराया। कर्मचारियों ने दिनभर मरम्मत कार्य किया। देर शाम काम पूरा होने के बाद पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई। पानी की आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिछी पुरानी सीमेंटेड पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है। इसके चलते आए-दिन लीकेज और पाइपलाइन फटने की समस्या सामने आती रहती है। इससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने के साथ सड़क पर पानी भरने की स्थिति भी बन जाती है। लोगों ने जलकल विभाग से जर्जर पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की है।
विज्ञापन

चेयरपर्सन सबीला बेगम ने बताया कि पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण कुछ समय के लिए पेयजल आपूर्ति बाधित हुई थी। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य पूरा कर दिया है। इसके बाद पेयजल आपूर्ति दोबारा सुचारू कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed