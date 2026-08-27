फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   DMA Cricket Academy wins the title.

Meerut News: डीएमए क्रिकेट अकादमी ने जीता खिताब

Thu, 27 Aug 2026 07:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 27 Aug 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
DMA Cricket Academy wins the title.
दयावती मोदी अकादमी में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन
विज्ञापन

मोदीपुरम। दयावती मोदी अकादमी में आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में डीएमए क्रिकेट अकादमी ने आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी के दम पर डीएमए रेड को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।
डीएमए क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 203 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से श्रेय ने महज 23 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली। अभिराज ने 41 रन बनाए, जबकि वीरराज ने केवल 12 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाकर टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया।
विज्ञापन

गेंदबाजी में वियान यादव ने तीन विकेट, जबकि अक्षित चौधरी और सार्थक ने दो-दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीएमए रेड की टीम ने शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन निर्धारित ओवरों में 130 रन ही बना सकी। टीम की ओर से विहान ने 40 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। फाइनल में डीएमए क्रिकेट अकादमी के बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

समारोह के मुख्य अतिथि अंडर-19 क्रिकेट खिलाड़ी यश पंवार रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि निरंतर मेहनत और अभ्यास से ही सफलता हासिल की जा सकती है। खिलाड़ियों को अपना फोकस नहीं खोना चाहिए और कोच पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने बच्चों को खेलों में अनुशासन, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी। प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए एकाग्रता जरूरी है। विद्यार्थियों को खेल के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। आयोजन को सफल बनाने में डायरेक्टर ऋतु दीवान, प्राचार्य सूरज शर्मा, प्रीता अब्बी, निशा सिंह, प्रमोद अहलावत, सुमित विहान, अमरदीप शर्मा और सनी का योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed