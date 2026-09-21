Meerut News: बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए मंडलीय टीम चयनित
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:17 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन एक से चार अक्तूबर तक झांसी में किया जा रहा है। इसके लिए सोमवार को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल का आयोजन हुआ। इसके बाद मेरठ मंडलीय टीम का चयन किया गया। चयन के बाद 50 किलोग्राम भार वर्ग में बुलंदशहर के रविंद्र, 55 किलोग्राम में गाजियाबाद के अन्नु, 60 किलोग्राम में बागपत के पीयूष तोमर, 65 किलोग्राम भार वर्ग में बलवंत, 70 किलोग्राम भार वर्ग में मेरठ के शुभम सिंह, 75 किलोग्राम में बागपत के विशाल तोमर, 80 किलोग्राम में मेरठ के रॉकी चौधरी, 85 किलोग्राम में गाजियाबाद के अर्जुन मलिक, 90 किलोग्राम में गौतमबुद्धनगर के जय वर्धन और 90 किलोग्राम से अधिक में गौतमबुद्धनगर के प्रिंस कश्यप का चयन किया गया। संवाद
विज्ञापन