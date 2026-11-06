Meerut News: जिला सैनिक बंधु की बैठक 16 को

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मेरठ। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल निर्देश ने बताया कि पूर्व सैनिकों, शहीद व दिवंगत सैनिकों की पत्नियों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए नवंबर माह की जिला सैनिक बंधु की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 16 नवंबर को होगी। कलक्ट्रेट सभागार में होने बैठक में जिला सैनिक परिषद कार्यकारिणी, जिला सैनिक बंधु के पदेन व गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में आएंगे। समस्याओं के निराकरण के लिए प्रार्थना पत्र दस नवंबर तक कार्यालय की ईमेल आईडी zsame-upnic-in पर या कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसमें उन्हीं पूर्व सैनिकों को बैठक में प्रवेश मिलेगा, जिनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है। संवाद