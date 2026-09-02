Meerut News: जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिए जांच के आदेश, तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

मवाना। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों के कथित मानसिक उत्पीड़न, प्रशासनिक दबाव, प्रबंध समिति के विवाद और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हस्तिनापुर की प्रधानाचार्य को स्थलीय निरीक्षण कर मामले के तुरंत निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं।कृषक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अरविंद विजयी द्वारा प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार के व्यवहार एवं कार्यप्रणाली के खिलाफ 11 बिंदुओं का शिकायत पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा गया था, जिसमें शिक्षकों के मध्य भय और मानसिक दबाव की स्थिति होने की बात कही गई है। हालांकि, पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद शिकायत पत्र की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसे अत्यंत खेदजनक माना है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच अधिकारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हस्तिनापुर की प्रधानाचार्य को स्थलीय निरीक्षण कर तीन दिन के भीतर निस्तारण आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।