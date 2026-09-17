Meerut News: 16 दिन बाद थमा सीएचसी की प्रभारी की कुर्सी का विवाद
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:12 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:12 PM IST
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डॉक्टर राधो सिंह ने छोड़ा चार्ज, डॉ. अश्वनी कुमार ने पदभार संभालकर काम शुरू किया
संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। सीएचसी सरूरपुर में प्रभारी पद को लेकर 16 दिनों से चल रही खींचतान पर बृहस्पतिवार को विराम लग गया। एक सितंबर तबादला आदेश जारी होने के 16 दिन बाद
डॉ. राघो सिंह ने बृहस्पतिवार को सीएचसी प्रभारी का कार्यभार छोड़ दिया। इसके बाद डॉ. अश्वनी कुमार ने सीएचसी प्रभारी का चार्ज संभाल लिया।
सीएमओ ने एक सितंबर को आदेश जारी कर सीएचसी सरूरपुर के प्रभारी डॉ. राघो सिंह का स्थानांतरण हेल्थ सेंटर कैंट के लिए कर दिया था।उनके स्थान पर डॉ. अश्वनी कुमार को सीएचसी सरूरपुर का नया प्रभारी बनाया था। आदेश जारी होने के बाद भी डॉ. राघो सिंह ने कार्यभार नहीं छोड़ा था, जिसके चलते नए प्रभारी के चार्ज संभालने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। 9 सितंबर को डॉ. अश्वनी कुमार ने सीएमओ को सहमति पत्र सौंपा। उन्होंने सीएचसी सरूरपुर के प्रभारी पद का कार्यभार संभालने पर अपनी सहमति जताई थी। अगले दिन 10 सितंबर को सीएमओ ने उनकी सहमति को स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. अश्वनी कुमार को प्रभारी का चार्ज संभालने के निर्देश जारी किए।
इसके बावजूद कार्यभार हस्तांतरण नहीं हो सका और मामला लगातार चर्चा में बना रहा। ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने भी सीएमओ से डॉ. राघो सिंह की शिकायत की थी। बृहस्पतिवार को डॉ. राघो सिंह द्वारा कार्यभार छोड़ने के बाद डॉ. अश्वनी कुमार ने औपचारिक रूप से प्रभारी पद संभाल लिया। डॉ. अश्वनी कुमार ने कहा कि सीएचसी में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। चिकित्सकों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, मरीजों को समय से उपचार, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई, जांच सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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डॉ. अश्वनी कुमार के कार्यभार संभालने के बाद 16 दिन से चल रहा प्रभारी पद का विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है। अब सीएचसी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को सुचारु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती नए प्रभारी के सामने होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। सीएचसी सरूरपुर में प्रभारी पद को लेकर 16 दिनों से चल रही खींचतान पर बृहस्पतिवार को विराम लग गया। एक सितंबर तबादला आदेश जारी होने के 16 दिन बाद
डॉ. राघो सिंह ने बृहस्पतिवार को सीएचसी प्रभारी का कार्यभार छोड़ दिया। इसके बाद डॉ. अश्वनी कुमार ने सीएचसी प्रभारी का चार्ज संभाल लिया।
सीएमओ ने एक सितंबर को आदेश जारी कर सीएचसी सरूरपुर के प्रभारी डॉ. राघो सिंह का स्थानांतरण हेल्थ सेंटर कैंट के लिए कर दिया था।उनके स्थान पर डॉ. अश्वनी कुमार को सीएचसी सरूरपुर का नया प्रभारी बनाया था। आदेश जारी होने के बाद भी डॉ. राघो सिंह ने कार्यभार नहीं छोड़ा था, जिसके चलते नए प्रभारी के चार्ज संभालने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। 9 सितंबर को डॉ. अश्वनी कुमार ने सीएमओ को सहमति पत्र सौंपा। उन्होंने सीएचसी सरूरपुर के प्रभारी पद का कार्यभार संभालने पर अपनी सहमति जताई थी। अगले दिन 10 सितंबर को सीएमओ ने उनकी सहमति को स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. अश्वनी कुमार को प्रभारी का चार्ज संभालने के निर्देश जारी किए।
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इसके बावजूद कार्यभार हस्तांतरण नहीं हो सका और मामला लगातार चर्चा में बना रहा। ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान ने भी सीएमओ से डॉ. राघो सिंह की शिकायत की थी। बृहस्पतिवार को डॉ. राघो सिंह द्वारा कार्यभार छोड़ने के बाद डॉ. अश्वनी कुमार ने औपचारिक रूप से प्रभारी पद संभाल लिया। डॉ. अश्वनी कुमार ने कहा कि सीएचसी में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। चिकित्सकों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, मरीजों को समय से उपचार, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई, जांच सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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डॉ. अश्वनी कुमार के कार्यभार संभालने के बाद 16 दिन से चल रहा प्रभारी पद का विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है। अब सीएचसी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को सुचारु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती नए प्रभारी के सामने होगी।