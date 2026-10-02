Meerut News: दुर्गाबाड़ी में आकार ले रही मां दुर्गा की प्रतिमा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:51 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:51 PM IST
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मेरठ। बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोलकाता से आए शिल्पकार पारंपरिक बंगाली शैली में मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि शिल्पकार चार दशक से अधिक समय से यहां प्रतिमा तैयार करते आ रहे हैं। डाक्टर सुब्रतो सेन ने बताया पूरी टीम प्रतिमा निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। पूजा 16 से 20 अक्टूबर तक होगी।
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