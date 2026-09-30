यूपी: कैंसर से जंग हारे देशखाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह, 73 की उम्र में निधन; आज होगा अंतिम संस्कार

किसान आंदोलन में निभाई अहम भूमिका

कृषि कानूनों के विरोध में वर्ष 2020 में चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर हुई पंचायतों में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति तय की गई थी। दिसंबर 2020 में खाप चौधरियों की अगुवाई में बड़ौत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर धरना शुरू हुआ था। आंदोलन को जारी रखने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी, जो रोजाना की रणनीति तय करती थी।



जनवरी 2021 में बड़ौत की महापंचायत में गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला लिया गया था। गांव-गांव से किसानों के जत्थे गाजीपुर बॉर्डर भेजने का आह्वान किया गया। फरवरी 2021 में चौधरी सुरेंद्र सिंह के आवास पर सर्वखाप चौधरियों की पंचायत में भी किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई थी।