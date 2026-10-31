दीपावली से पहले बदला मौसम:शामली में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर कम हुई दृश्यता

सुबह तड़के छाया घना कोहरा

दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार को शामली में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तड़के ही जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छा गया। सड़कों और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर दिखाई दी। इसके चलते सुबह आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।



कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर दृश्यता हुई कम

शनिवार सुबह कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा। स्थिति ऐसी थी कि कुछ दूरी पर भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को आगे बढ़ने में परेशानी हुई। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए।