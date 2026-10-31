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दीपावली से पहले बदला मौसम:शामली में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर कम हुई दृश्यता

Sat, 31 Oct 2026 11:11 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 31 Oct 2026 11:11 AM IST
सार

शामली में दो दिन की बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह घना कोहरा छा गया। कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा।

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Dense Fog in Shamli Slows Traffic, Visibility Drops on Kudana-Sisauli Road
शामली में छाया कोहरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह जिले में घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर वाहन चालकों को कुछ दूरी तक भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। दुर्घटना की आशंका के चलते चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए।

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सुबह तड़के छाया घना कोहरा
दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार को शामली में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तड़के ही जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छा गया। सड़कों और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर दिखाई दी। इसके चलते सुबह आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर दृश्यता हुई कम
शनिवार सुबह कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा। स्थिति ऐसी थी कि कुछ दूरी पर भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को आगे बढ़ने में परेशानी हुई। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए।

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ठंडक बढ़ने से गर्म कपड़ों में दिखे लोग
कोहरे के साथ सुबह के समय ठंडक भी बढ़ गई। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकले। मौसम में आए बदलाव का असर सुबह के आवागमन पर साफ दिखाई दिया। घने कोहरे के कारण जहां वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी, वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही।

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