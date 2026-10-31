दीपावली से पहले बदला मौसम:शामली में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार, कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर कम हुई दृश्यता
शामली में दो दिन की बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह घना कोहरा छा गया। कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा।
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शामली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह जिले में घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर वाहन चालकों को कुछ दूरी तक भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। दुर्घटना की आशंका के चलते चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए।
सुबह तड़के छाया घना कोहरा
दो दिन तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार को शामली में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह तड़के ही जिले के कई हिस्सों में घना कोहरा छा गया। सड़कों और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर दिखाई दी। इसके चलते सुबह आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर दृश्यता हुई कम
शनिवार सुबह कुड़ाना-सिसौली मार्ग पर घना कोहरा छाया रहा। स्थिति ऐसी थी कि कुछ दूरी पर भी सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को आगे बढ़ने में परेशानी हुई। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए चालक हेडलाइट और डिपर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए।
ठंडक बढ़ने से गर्म कपड़ों में दिखे लोग
कोहरे के साथ सुबह के समय ठंडक भी बढ़ गई। लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकले। मौसम में आए बदलाव का असर सुबह के आवागमन पर साफ दिखाई दिया। घने कोहरे के कारण जहां वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी, वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही।