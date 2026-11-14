Meerut News: आर्य समाज के आगामी कार्यक्रमों पर किया मंथन

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। आर्य समाज सदर दयानंद पथ पर स्थित सभागार में शनिवार को जिला और केंद्रीय प्रतिनिधि सभा की संयुक्त बैठक हुई। जिला प्रधान सुशील बंसल की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।केंद्रीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉ. समरेंद्र आर्य का स्वागत किया गया। इसके साथ ही नवनिर्वाचित मंत्री संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनील आर्य और अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 29 नवंबर को आर्य समाज बुढ़ाना द्वार पर नई कार्यकारिणी का सम्मान समारोह किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद वहीं सभा कर आगामी आयोजनों को लेकर चर्चा की जाएगी।बैठक में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान शताब्दी वर्ष को भव्य और विशाल रूप से मनाने पर भी सहमति बनी। जिला प्रतिनिधि सभा और केंद्रीय आर्य सभा के संयुक्त तत्वावधान में 20 दिसंबर, रविवार को सदर दयानंद पथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जिले के सभी आर्य समाजों को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम समिति गठित करने पर विचार किया गया।