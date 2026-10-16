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Meerut News: बेटी की फोटो वायरल, दो भतीजों पर छेड़छाड़ की प्राथमिकी

Fri, 16 Oct 2026 08:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:26 PM IST
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Daughter's photo goes viral; FIR filed against two nephews for molestation
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। एक गांव की महिला ने अपने दो भतीजों पर बेटी की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।

महिला ने दौराला थाने में बताया कि उनकी 27 वर्षीय बेटी लंदन में नौकरी करती है। आरोप है कि भतीजे अर्जुन ने बेटी की फोटो में शराब और सिगरेट जोड़ी। दूसरे भतीजे शौर्य ने यह फोटो कई लोगों को भेजकर बदनाम किया। यह फोटो 13 अक्तूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे बेटी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। फोटो हटाने को कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला ने पुलिस से फोटो वायरल करने पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग की। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।
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