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Meerut News: दिवाली मेले में संगीत संग खेला डांडिया

Thu, 15 Oct 2026 07:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:28 PM IST
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Dandiya played to the accompaniment of music at the Diwali fair
मेरठ। भारत विकास परिषद मेरठ महानगर शाखा ने बुधवार को पीएल शर्मा स्मारक में दिवाली मेले का आयोजन किया। राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। मेरठ महानगर भाजपा अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज जैन और मुकेश सिंघल भी उपस्थित रहे। आईएमए के अध्यक्ष डॉ. आलोक अग्रवाल सहित भारत विकास परिषद के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मेले में बच्चों का क्षेत्र, कृत्रिम आभूषण, आंतरिक सज्जा, तैयार वस्त्र और संपत्ति जैसे विभिन्न स्टॉल लगाए गए। लकी ड्रॉ कूपन से 20 उपहार बांटे गए। उपस्थित लोगों ने डांडिया और सुंदर संगीत का भी आनंद लिया। संवाद
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