Meerut News: डेयरी पर हानिकारक मैली खिलाने का आरोप, नरसिंह वाहिनी का हंगामा

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जानीखुर्द। सिसौला बुजुर्ग गांव में एक डेयरी संचालन को लेकर नरसिंह वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आज हंगामा किया। उन्होंने डेयरी संचालक तैमूर पर भैंसों को हानिकारक मैली खिलाने और जहरीला कचरा सरकारी सिंचाई नाली में बहाने का आरोप लगाया। संगठन ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिन्दू ने कहा कि इस दूध से कैंसर जैसी बीमारी फैलने का अंदेशा है। जानी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाकर मामला शांत करवाया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले नाली में कचरा डालने पर किसानों से मारपीट हुई थी, जिसमें तैमूर जेल गया था। उन्होंने आज की घटना की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर, डेयरी संचालक तैमूर ने आरोपों को झूठा बताया है।