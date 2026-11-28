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दैनिक श्रमिक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव के नेतृत्व में कर्मचारी चार दिन से धरने पर थे। सपा नेता किशोर वाल्मीकि और रुद्र प्रताप सिंह ने भी धरने का समर्थन किया। हस्तिनापुर डेयरी फार्म में करीब 90 कर्मचारी बीस वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्हें मात्र 252 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। नेताओं ने कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने की मांग की।भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने भी विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा। सनी चौधरी, राहुल भाटी और नवनीत ठाकुर ने निदेशक को पत्र लिखा। कई श्रमिक 20-25 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। संगठन ने दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये करने की मांग की। 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो। राहुल भाटी ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ब्रह्मदेव यादव ने कहा कि 15 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो फिर धरना होगा। धरना समाप्त होने के बाद सभी बाधित सेवाएं बहाल कर दी गईं।इस दौरान योगेंद्र भड़ना, प्रवीण प्रधान, ऋतिक चौधरी, विनय प्रधान, प्रशांत जाटव, बोधि गुर्जर, संदीप चौधरी, नरेंद्र जाटव, शिवा जाटव, ब्रजमोहन, बाबू यादव और शुभम वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।