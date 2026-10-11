Meerut News: टाटा मैजिक की टक्कर से साइकिल सवार साधु की मौत

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दौराला। दिल्ली दून हाइवे पर सकौती में रविवार सुबह हितकारी किसान इंटर कॉलेज के सामने साइकिल सवार एक साधु को टाटा मैजिक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल साधु की मौत हो गई, जबकि चालक टाटा मैजिक छोडकर भाग निकला।सूचना पर पहुंची दौराला पुलिस ने साधु के शव को मोर्चरी भिजवाते हुए साइकिल और टाटा मैजिक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि शिनाख्त के लिए आस पास के थाने में मृतक का फोटो भेजा गया है।दो बाइकों के टकराने से सवार चार युवक घायलसरूरपुर। सरधना-बिनौली रोड पर भूनी चौराहे के पास दो बाइक के टक्कराने से बाइक सवार अहमद निवासी मंडी चमारान सरधना, अरमान पुत्र अल्लामेर निवासी गांव जुलेढ़ा, मोईन पुत्र समेद्दीन व शराफत निवासी गांव भूनी घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से मोईन की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया।अरमान व अहमद बाइक पर सवार होकर जैनपुर से सरधना जा रहे थे। भूनी चौराहे के पास पहुंचे तो मोईन व शराफत बाइक को मोड़ रहे थे। जिसके चलते दोनों की बाइक आपस में टकरा गई। बाइक टकराने से दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने के बाद जांचकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।