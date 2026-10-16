Meerut News: इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज से धमाल मचाएंगे क्रिकेटर

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के मैदान में शनिवार से प्रथम ऑल इंडिया इंटर स्कूल चौधरी नरेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की कुल 18 टीमें भाग ले रही हैं।टूर्नामेंट के अध्यक्ष व गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. गोपाल दीक्षित ने बताया कि मेरठ में स्कूली क्रिकेट के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। वहीं, टूर्नामेंट की उपाध्यक्ष व उप-प्रधानाचार्य प्रभा राव के अनुसार आईपीएल की तर्ज पर पहली बार स्कूली क्रिकेट में रंग-बिरंगी पोशाकों (कलर ड्रेस) में मैच कराए जाएंगे।आयोजन सचिव अतहर अली ने जानकारी दी कि उद्घाटन के दिन 10 से 13 वर्ष आयु वर्ग की सब-जूनियर टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन दोपहर 12 बजे होगा।तीन वर्गों में होगी प्रतियोगिताप्रतियोगिता में सब-जूनियर वर्ग (10 से 13 वर्ष) में कुसुम पब्लिक स्कूल, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल (मवाना), गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल (दिल्ली रोड), ऋषभ एकेडमी और ट्रांसलैम इंटरनेशनल स्कूल, जूनियर वर्ग (14 से 15 वर्ष) में कुसुम पब्लिक स्कूल, बीएनजी इंटरनेशनल स्कूल (किला रोड), दर्शन एकेडमी, ऋषभ एकेडमी और राधा गोविंद पब्लिक स्कूल है। सीनियर वर्ग (16 से 19 वर्ष) में राधा गोविंद पब्लिक स्कूल, शार्पेन पब्लिक स्कूल, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, डीपीएस (बहसूमा), ऋषभ एकेडमी, दीवान पब्लिक स्कूल और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल (हापुड़)। टूर्नामेंट के आयोजन में प्रबंधक स. इंद्रजीत सिंह सालवान, यश करण सिंह सालवान आदि का विशेष योगदान रहेगा।