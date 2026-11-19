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मवाना। गांव सठला निवासी युवक ने बड़े भाई व उसके परिवार पर पत्नी और खुद के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। नईम ने बताया कि बच्चों को लेकर बड़े भाई से काफी समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि बुधवार रात करीब नौ बजे वह दिल्ली में था, इसी दौरान बड़े भाई, उसकी पत्नी व बेटे ने मिलकर उसकी पत्नी शहजादी पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर रात करीब 12 बजे वह घर पहुंचा। बृहस्पतिवार को जब उसने बड़े भाई से मारपीट को लेकर बात की तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और पथराव कर दिया। पथराव में उसके सिर में चोट आई और वह घायल हो गया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।