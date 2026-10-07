Meerut News: आपसी भाईचारे और एकता को मजबूत करने का दिया संदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीजानीखुर्द। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पूठरी में राष्ट्रीय लोकदल के नेता संजय रसूलपुर के संयोजन में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे, एकता, सम्मान और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना रहा।संजय रसूलपुर ने कहा कि सामाजिक समरसता ही किसी भी मजबूत, समृद्ध और सशक्त समाज की असली पहचान होती है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समानता का भाव नहीं रखेगा, तब तक समग्र विकास की कल्पना अधूरी है। उन्होंने कहा कि भाईचारा, सामाजिक न्याय, समानता और हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ाना ही चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलने वाली राष्ट्रीय लोकदल का मुख्य संकल्प और प्राथमिकता है।रणवीर सिंह दहिया (पूर्व प्रदेश महासचिव, रालोद) ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को एकजुट रखकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस मौके पर कर्नल ब्रह्मपाल तोमर, जिलाध्यक्ष अनिकेत भारद्वाज, क्षेत्रीय अध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ दीपक गून, रिचा सिंह, संगीता चौधरी, सरला सिंह, रवि भारत चिकारा, डॉ. सुशील कुमार, सुबोध मलिक, मोनू ढिडाला, जिराज सिंह एडवोकेट, विनय गुप्ता, मोनू गुर्जर आदि मौजूद रहे।