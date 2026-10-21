Meerut News: मखदूमपुर-नया गांव मार्ग का निर्माण कार्य शुरू

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। खादर क्षेत्र में मखदूमपुर से नया गांव तक जर्जर संपर्क मार्ग की समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में आया है। विभाग ने मार्ग पर सफाई और निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।यह करीब 22 किलोमीटर लंबा मार्ग है। इसके चौड़ीकरण के लिए जुलाई 2025 में 16.47 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित हुआ था। बजट मिलने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ था। नवंबर 2025 में निर्माण शुरू हुआ, पर मई 2026 तक अधूरा रहा। जुलाई 2026 में काम रुकने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई थी। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सतह से आवागमन बाधित था। भीकुंड तिराहे के पास गहरा गड्ढा भी बाधा बन गया था। मखदूमपुर, बस्तोरा नारंग, दूधली, चेतावाला, लतीफपुर, बामनोली, रठौरा खुर्द और तारापुर समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के लोग प्रभावित थे।अमर उजाला ने इस मार्ग की बदहाली पर लगातार खबरें प्रकाशित कीं। 18 जुलाई 2025 को चौड़ीकरण के लिए बजट निर्धारण की खबर दी गई। 6 दिसंबर 2025 को बंद पड़े काम के दोबारा शुरू होने की सूचना थी। 3 मई 2026 को छह माह से अधूरे काम पर चिंता जताई गई। 22 सितंबर 2026 को राकेश टिकैत के सामने भी यह मुद्दा उठा था। अब लोक निर्माण विभाग ने मखदूमपुर की ओर से सफाई शुरू की है। विभाग ने निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है।लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन सतेंद्र कुमार ने बताया कि संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।