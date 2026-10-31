मेरठ: इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि, योगदान को किया याद
मेरठ के शास्त्री नगर स्थित के-ब्लॉक में अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतजार अली ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
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मेरठ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शास्त्री नगर के के-ब्लॉक में अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतजार अली ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के प्रति उनके योगदान और सेवाओं को याद किया।
इंदिरा गांधी के चित्र पर अर्पित की पुष्पांजलि
मेरठ के शास्त्री नगर स्थित के-ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतजार अली ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
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देश के प्रति सेवाओं और योगदान को किया याद
कार्यक्रम में इंतजार अली ने इंदिरा गांधी के योगदान और देश के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इंदिरा गांधी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
कांग्रेस नेता रहे उपस्थित
इस मौके पर कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, एसके शाहरुख प्रधान, ताहिर अंसारी, अमित गुप्ता और अंशु शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।