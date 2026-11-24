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मेरठ। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डाॅ. चरण सिंह लिसाड़ी ने मंगलवार को 26 नवंबर की सामाजिक समरसता यात्रा के लिए अनुसूचित जाति बहुल मोहल्लों में संपर्क किया। संत रविदास जयंती पर निकाली जा रही यह यात्रा 18 नवंबर को जालंधर से शुरू हुई और 26 नवंबर को मेरठ पहुंचेगी। यात्रा का स्वागत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौय, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व यात्रा संयोजक लाल सिंह आर्य, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत करेंगे। इस अवसर पार्षद सत्यपाल सिंह कुटी, प्रो. मनोज जाटव, अश्विनी जाटव कुटी, मदन गौतम शोभापुर आदि उपस्थित रहे। संवाद