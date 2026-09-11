Meerut News: कंपोजिट स्कूल का किया सुरक्षा आडिट

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प्रधानाचार्य आभा सिंह की उपस्थिति में स्कूल सुरक्षा ऑडिट टीम द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया। विद्यालय में जिन सुविधाओं की कमी अथवा आवश्यकता है, उनके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराने के लिए आवश्यक जानकारी संकलित कर ऑनलाइन भेजी गई।ऑडिट के तहत विद्यालय स्टाफ, रसोइयों, अनुचर अनुदेशक और छात्र-छात्राओं को सर्पदंश, आकाशीय बिजली, भूकंप, शीतलहर, लू, सड़क सुरक्षा आदि आपदाओं की जानकारी आपदा विषय विशेषज्ञ मुकुंद वल्लभ शर्मा द्वारा जानकारी दी गई। शर्मा ने बताया कि उनकी टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल कासमपुर में प्रधानाचार्य सरिता और कंपोजिट स्कूल अमरपुर में प्रधानाचार्य अपर्णा कौशिक के सहयोग से स्कूल ऑडिट किया जा चुका है। इस दौरान सहायक अध्यापक एकता वर्मा, अंशु, सीमा ढांग, अभिषेक तथा अभिषेक त्यागी आदि उपस्थित रहे।