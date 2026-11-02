फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Conclusion of the Shriram Katha, followed by a community feast (bhandara)

Meerut News: श्रीराम कथा का भंडारे के साथ समापन

Mon, 02 Nov 2026 07:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:38 PM IST
विज्ञापन
Conclusion of the Shriram Katha, followed by a community feast (bhandara)
फलावदा। गांव गडीना स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रीराम कथा का सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों और भंडारे के साथ समापन हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। पूरा वातावरण जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
विज्ञापन

कथा के अंतिम चरण में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में आयोजन समिति की ओर से कथा वाचक पंडित चंद्रिका प्रसाद शुक्ला चित्रकूट धाम को पगड़ी एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्हें श्रीराम दरबार का आकर्षक चित्र भी भेंट किया। भक्तों को रामायण की पुस्तकें वितरित कर धर्म के प्रति जागरूक किया। सोमवार की सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ कराया गया। इसके पश्चात भगवान श्रीराम एवं लक्ष्मण का तिलक कर विधिवत आरती और पूजन किया गया। कन्या पूजन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सुंदरकांड केंद्रीय मंडल समिति के क्षेत्रीय प्रभारी डॉ. अनिल कुमार सैनी, सह प्रभारी राजेंद्र कुमार वर्मा, प्रशांत भाटी, शैवाल सैनी, अरुण कुमार, गौरव सैनी, सुभाष चंद्र, नितिन सैनी, सौरभ सैनी, बबली सैनी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed